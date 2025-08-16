Murió a los 81 años el actor Alberto Martín
El reconocido actor falleció este sábado tras luchar contra una enfermedad terminal. Fue parte del ciclo "Mañanísima" junto a Carmen Barbieri, y su última aparición pública había sido en junio.
El actor Alberto Martín murió este sábado a los 81 años, tras permanecer internado varios días luchando contra una enfermedad terminal.
Martín fue parte de la última etapa del ciclo televisivo “Mañanísima”, conducido por Carmen Barbieri, donde compartía divertidos momentos y tenía un espacio dedicado a la cocina. Su complicidad con la conductora se convirtió en uno de los atractivos del programa.
El artista se había alejado de los medios en los últimos meses. Su última aparición pública fue el pasado 10 de junio, cuando envió un mensaje dedicado a los padres. Las muestras de afecto en redes sociales reflejaron el cariño del público hacia su figura.
En 2021, Martín atravesó un duro momento de salud al ser operado de urgencia por un tumor en la base del ojo derecho. En ese momento, él mismo relató la situación y se mostró optimista tras la intervención.
