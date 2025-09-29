Se viven momentos de profunda tristeza en la provincia de Córdoba actualmente. Esto se debe a que durante el pasado sábado 27 de septiembre un menor de edad murió cuando estaba disputando un partido de fútbol.

La víctima es un chico de 13 años de edad, el cual estaba participando de un encuentro entre el Club Social y el Deportivo e Ilusión del Norte. Mientras estaba jugando el muchacho se desplomó sobre el pasto y quedó inmóvil en el lugar.

Una enfermera comenzó a hacerle RCP mientras llegaba la ambulancia. Una vez que el vehículo llegó al lugar trasladó a estas dos personas junto con la madre del jugador hasta el hospital municipal.

Lamentablemente el médico de guardia constató su fallecimiento, en principio a causa de un paro cardiorrespiratorio. Ahora se espera por los resultados de la autopsia que se realizarán a los restos, para terminar de confirmar la causa de muerte.