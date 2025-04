El Ministerio de Seguridad de la Nación, encabezado por Patricia Bullrich, oficializó este viernes una nueva resolución que restringe la cantidad de internos del Servicio Penitenciario Federal (SPF). El Gobierno nacional dispuso que los presos sin ocupación dentro de las cárceles federales realicen tareas generales de mantenimiento, aunque no reciban remuneración por ello.

La Resolución 429/2025, publicada en el Boletín Oficial, establece que solo el 5% de los internos que no estén realizando actividades productivas con fines de reinserción social podrán acceder a esas tareas remuneradas. Esta cifra representa una reducción drástica respecto del 61,28% de presos que podían desempeñar esas funciones bajo el régimen anterior.

Pese a la limitación, la medida no exime a los internos del cumplimiento de las tareas básicas de convivencia. Todos los reclusos deberán participar en la limpieza, higiene y mantenimiento general de los espacios comunes y propios, como lo dispone la Resolución 1346/2024, vigente desde diciembre del año pasado.

Quienes sí sean asignados a estas tareas deberán cumplir un mínimo de ocho horas diarias de trabajo y recibirán un peculio (una retribución económica o en bienes personales9 que será distribuido conforme al artículo 121 de la Ley 24.660.

Desde el Ministerio explicaron que el objetivo es “eliminar privilegios, ordenar el sistema penitenciario y garantizar que el trabajo real y el esfuerzo personal sean condiciones necesarias para acceder a un ingreso”. Además, se enmarca dentro del programa “Manos a la Obra”, lanzado en octubre pasado, que apunta a reestructurar el esquema de trabajo penitenciario y avanzar en la eliminación del rol del "fajinero", una figura cuestionada por su vínculo con tareas no productivas. Según se informó, ya se dieron de baja 750 puestos de fajina.

“No vamos a aceptar que se cobre por no hacer nada. Se terminó la injusticia de premiar a quien incumplió la ley con el dinero de los que trabajan todos los días”, aseguró Bullrich. “Distinguir entre quienes cumplen y quienes no es el primer paso para recuperar una sociedad ordenada y segura”, agregó.

Finalmente, la nueva normativa establece que la Dirección Nacional del SPF deberá informar mensualmente a la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios las sumas abonadas en concepto de peculio, tanto por actividades productivas como por tareas generales dentro de los penales.