La defensa de Nahir Galarza, la joven condenada a prisión perpetua por el crimen de Fernando Pastorizzo en 2017, presentó en las últimas horas dos solicitudes ante la Justicia entrerriana.

El abogado Augusto Lafferriere, recientemente incorporado como defensor, pidió que su clienta recupere el acceso a redes sociales y pueda contar con un teléfono celular dentro de la cárcel. El planteo fue formalizado el 1° de septiembre ante el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Gualeguaychú, a cargo de la jueza Elena Margarita Vicari.

Según argumentó Lafferriere, Galarza mantuvo una conducta ejemplar desde que fue alojada en la Unidad Penal N°6 de Paraná: completó más de 15 cursos de capacitación y actualmente cursa una carrera terciaria en Psicología Social. “Mi defendida ha respetado todas las normas del régimen penitenciario”, señaló el letrado, quien además anticipó que delineará una estrategia para mejorar las condiciones de detención de la joven.

El pedido quedó bajo análisis del Ministerio Público Fiscal, que tendrá un plazo de 24 horas para expedirse.

Antecedente

La última vez que Galarza utilizó redes sociales fue en septiembre de 2019, cuando publicó fotos sola y con otras internas desde su celda en Facebook. Entre ellas, compartió la frase: “Cumpliendo la maldita condena”. La publicación se viralizó con más de 125.000 “me gusta” y 60.000 comentarios, lo que derivó en una sanción disciplinaria: pasó cinco días aislada sin acceso a libros, radio ni comunicación externa.

En aquel entonces, se descubrió que el dispositivo era compartido entre las presas para comunicarse con sus familias. Tras ese episodio, Galarza no volvió a tener presencia en plataformas digitales.

Estrategia de defensa

El nuevo abogado también baraja otras alternativas jurídicas. Entre ellas, la posibilidad de presentar un pedido de indulto al gobernador, aunque reconoció que se trata de una vía legal de difícil concreción en el corto plazo.

Además, señaló que en 2031, cuando se cumpla la mitad de la condena, Galarza podría acceder a beneficios penitenciarios como salidas transitorias con fines familiares o sociolaborales.

De prosperar la solicitud presentada, Nahir Galarza, considerada la mujer más joven en recibir una condena perpetua en la historia judicial argentina, podría volver a tener presencia en redes sociales tras seis años de silencio digital.