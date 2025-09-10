Durante la mañana de este miércoles 10 de septiembre se desató una grave situación en la provincia de Mendoza. Se trata de que una menor de edad fue a su escuela con un arma cargada y se atrincheró. Horas después trascendió un video donde se muestra a la niña disparando cuando un policía trata de calmarla.

La menor de edad llevó esta pistola a la Escuela Marcelino Blanco de la Paz, cuando el alumnado todavía seguía dentro del establecimiento. Directamente se dio a conocer una filmación hecha dentro de un aula donde se escucha una detonación.

Luego de esto, el medio Canal 7 de Mendoza publicó un video realmente impactante. En el mismo se muestra a un agente de GRIS de la Policía, el cual estaba tratando de charlar con la menor de edad para que se calmara.

A pesar de que el agente le habló con tranquilidad y le pidió que dejara su arma en el suelo para poder hablar, ella reaccionó de la peor manera. La niña disparó nuevamente la pistola, haciendo que el policía deba ponerse a resguardo.

