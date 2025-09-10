Niña atrincherada: un policía intentó calmarla y ella disparó
Esta tensa situación se está desarrollando en una escuela de Mendoza, donde una menor llevó un arma cargada.
Durante la mañana de este miércoles 10 de septiembre se desató una grave situación en la provincia de Mendoza. Se trata de que una menor de edad fue a su escuela con un arma cargada y se atrincheró. Horas después trascendió un video donde se muestra a la niña disparando cuando un policía trata de calmarla.
La menor de edad llevó esta pistola a la Escuela Marcelino Blanco de la Paz, cuando el alumnado todavía seguía dentro del establecimiento. Directamente se dio a conocer una filmación hecha dentro de un aula donde se escucha una detonación.
Luego de esto, el medio Canal 7 de Mendoza publicó un video realmente impactante. En el mismo se muestra a un agente de GRIS de la Policía, el cual estaba tratando de charlar con la menor de edad para que se calmara.
A pesar de que el agente le habló con tranquilidad y le pidió que dejara su arma en el suelo para poder hablar, ella reaccionó de la peor manera. La niña disparó nuevamente la pistola, haciendo que el policía deba ponerse a resguardo.
Mirá el video: