Niña muerta en incendio: los medios de Mendoza reflejaron la marginalidad del siniestro

La muerte de una niña mendocina de 7 años en un incendio ocurrido en 25 de mayo, ha conmocionado a la Mendoza, dejando al descubierto una historia de vulnerabilidad social, drogas y marginalidad que no solo sucede en San Juan.

La pequeña perdió la vida en la madrugada del martes, atrapada en una precaria vivienda del asentamiento Callejón Ruperto Martínez, en La Chimbera.

El incendio, que consumió la endeble construcción, hirió de gravedad a la madre de la niña, Danisa Aveiro (24), quien también había llegado desde Mendoza y que había manifestado sus deseos de volver a esa provincia para un futuro mejor.

La mujer se encuentra internada, mientras que su pareja, Cristian Jesús Latorre, padre de la menor, está detenido en el Penal de Chimbas por delitos relacionados con la venta de drogas. La tragedia, que deja a un hermanito de un año al cuidado de sus familiares, pone el foco en las difíciles condiciones en las que vivía la familia.

De acuerdo a la información que se conoció, la vivienda no tenía servicio de luz, lo que llevó a la madre a usar una vela para iluminarse. Si bien se habló de la posibilidad de que el fuego fuera intencional, la hipótesis más firme de los peritos de bomberos apunta a un origen accidental, que se habría desatado por la caída de la vela.

La autopsia de la niña confirmó que su muerte fue causada por las graves quemaduras, ya que no logró escapar a tiempo de la vivienda. Este lamentable suceso subraya la urgente necesidad de abordar las problemáticas sociales que afectan a las familias más vulnerables.