La búsqueda de Pedro Alberto Kreder y Juana Inés Morales, la pareja de jubilados desaparecida en Chubut, tuvo un nuevo giro, cuando efectivos policiales encontraron la camioneta en la que se trasladaban. El vehículo, una Toyota, fue hallado encajado y con las puertas cerradas con llave, en las cercanías de la playa Visser.

El jefe de la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia, Lucas Cocha, confirmó que dentro del rodado estaban las pertenencias de los jubilados. Además, explicó que la camioneta se encontraba a unos 70 kilómetros de Caleta Córdova y lejos tanto de la Ruta 1 como de la línea costera. “Estaban en el medio de la nada”, señaló el funcionario en diálogo con Diario Jornada.

Las imágenes difundidas por la policía muestran que el vehículo habría intentado sin éxito salir del barro en el que quedó atrapado. Este dato refuerza una de las hipótesis que manejan los investigadores: que Kreder y Morales descendieron del vehículo para pedir ayuda y continuaron a pie.