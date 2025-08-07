Hay una escalofriante actualización sobre el caso que tiene como epicentro a Jujuy. Allí el fiscal regional Guillermo Beller anunció este jueves que los restos encontrados en el domicilio de Matías Jurado —acusado por el homicidio agravado de Jorge Omar Anachuri y sospechado de otros crímenes— corresponden a una persona de sexo masculino.

“Me han informado que la piel sí ha dado positivo para ADN humano. Nos han adelantado que el ADN es de un individuo masculino. Eso ya es una confirmación que tenemos”, declaró Beller ante la prensa.

Los restos incluyen fragmentos de piel, cartílagos y cabellos humanos, algunos de los cuales fueron hallados en los platos de comida de los perros que vivían en la casa del imputado. “Esa piel que estaba tirada en los platos de comida de los perros eran partes de restos humanos”, señaló el fiscal.

Los forenses recolectaron los restos en condiciones degradadas. “Hicimos una división de las muestras porque muchas estaban muy deterioradas, algunas se las daba a los perros”, añadió Beller.

Múltiples homicidios

Jurado, actualmente bajo prisión preventiva, fue imputado por el asesinato de Jorge Omar Anachuri, un hombre de 67 años desaparecido el 25 de julio. Sin embargo, las autoridades investigan su posible responsabilidad en otras cuatro desapariciones: Juan Carlos González (60), Juan José Ponce (51), Miguel Ángel Quispe (60) y Sergio Alejandro Sosa (25).

“Sabemos que hay cinco personas desaparecidas ligadas a Matías Jurado. La evidencia que recabamos con todo el equipo del Ministerio Público de la Acusación incluye dos cámaras que lo muestran con dos de los desaparecidos, el impacto del celular de un tercero en la zona de su domicilio y el hallazgo de prendas de vestir durante los allanamientos”, explicó el fiscal.

Uno de los elementos clave de la investigación es el testimonio en Cámara Gesell del sobrino adolescente de Jurado, quien convivía con él. Su relato brindó detalles del presunto modus operandi del acusado:

Jurado elegía los días viernes para recorrer zonas donde se reunían personas en situación de calle.

Les ofrecía trabajos esporádicos o bebidas alcohólicas.

Así, lograba que lo acompañaran hasta su casa en el barrio Alto Comedero.

Una vez dentro, el joven se retiraba, dejando a las víctimas solas con Jurado.

Las hipótesis apuntan a que, ya en el interior de la vivienda, las víctimas eran asesinadas y posteriormente descuartizadas. Parte de los restos se enterraban, otros eran quemados para su reducción, y algunos eran desechados en bolsas de consorcio llevadas a basurales de la zona.

Actualmente, los equipos forenses trabajan para determinar si los restos humanos hallados corresponden a alguna de las cinco personas desaparecidas. Para esta etapa, la fiscalía solicitó la colaboración del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), reconocido por su labor en casos complejos, como el reciente esclarecimiento del cadáver hallado en una propiedad vecina a la del músico Gustavo Cerati.