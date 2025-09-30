Este martes, Oriana Sabatini y Paulo Dybala anunciaron mediante sus cuentas de Instagram que serán padres. Lo hicieron a través de un tierno video en el que enseñaron la ecografía.

“Primer posteo de nosotros tres”, escribieron en una publicación conjunta junto a un video en el que cuentan que serán papás.

La pareja, que se casó en julio de 2024, mostró por primera vez su ilusión como futuros padres, generando un aluvión de comentarios y felicitaciones de seguidores y colegas del espectáculo.

En mayo pasado, Oriana y Paulo habían adelantado que estaban buscando quedar embarazados, en una nota donde contaron sus planes de formar familia: .

Su boda, celebrada en julio de 2024, fue un evento muy mediático y lleno de detalles románticos: .

El video publicado rápidamente se llenó de comentarios emocionados y mensajes de cariño. Amigos, fanáticos y figuras del mundo del espectáculo felicitaron a la pareja, destacando la ternura del anuncio y celebrando la llegada del bebé.

Ahora, Oriana y Paulo se preparan para vivir la maternidad y paternidad por primera vez. La cantante y el futbolista continuarán compartiendo momentos de su embarazo en redes sociales, mientras mantienen su agenda profesional.