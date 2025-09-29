Este lunes la comunidad educativa de una escuela de Mendoza sufrió un gran susto al ver que una niña fue armada a la escuela. Este caso generó gran temor en la institución, ya que recordó el caso de una chica de 14 años que fue armada a la escuela, se atrincheró y llegó a disparar varias veces una pistola 9 mm, hasta que finalmente se entregó.

El hecho de este lunes sucedió en escuela 4-034 Galileo Vitali, ubicada sobre en Ruta 50 hacia el oeste de la villa cabecera de localidad mendocina de La Paz.

En este nuevo caso se trató de una alumna de 13 años, ingresó a una escuela de la localidad mendocina de La Paz con una pistola de aire comprimido. Tras la alarma inicial se supo que la chica iba disfrazada de policía, por la consigna que había en su escuela por los festejos de la Semana del Estudiante, y llevó consigo el arma, que estaba sin municiones.

No hubo situaciones de riesgo, peor igualmente el equipo directivo activó el protocolo, llamó a la Policía para que la niña les entregara el arma y le dio intervención el Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI).

Además, fueron convocados a la escuela los padres de la menor para charlar con ellos y hacerlos tomar conciencia de que no pueden llevar este tipo de elementos a la institución.

Este caso ocurre a menos de un mes del hecho sucedido en otra escuela de La Paz, cuando una alumna de 14 años ingresó con una pistola Berssa 9 milímetros y efectuó tres disparos. Esa mañana la escuela fue desalojada y la niña terminó siendo reducida pro la policía varias horas después.