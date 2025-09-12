Un hombre de 37 años y su hijo de 3 murieron ahogados en el Dique El Cajón, en Capilla del Monte, Córdoba. La principal hipótesis de los investigadores es que se trató de un accidente: el niño habría caído al agua y su padre intentó rescatarlo, pero ninguno logró salir a la superficie.

Según trascendió, Cristian Fink y su pequeño hijo Álvaro estaban jugando en la orilla del lago cuando el niño cayó en un pozo. En un intento desesperado por salvarlo, el padre se arrojó al agua. Horas más tarde, personal del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR) y de la Policía provincial halló sus cuerpos enganchados en unas ramas, en un sector de más de dos metros de profundidad.

La búsqueda comenzó tras el aviso de familiares, quienes se alarmaron al notar que padre e hijo no regresaban del paseo. Habían salido este miércoles a las inmediaciones del dique “a tirar piedras al río”, según relataron allegados. Ante la falta de respuestas en el celular de Cristian, los parientes iniciaron un rastrillaje por el río Calabalumba y hallaron su automóvil, un Chevrolet Aveo gris, cerrado con llave a unos 600 metros del balneario Águila Blanca.

A partir de ese hallazgo, la Policía montó un operativo que se extendió durante la madrugada y culminó este jueves con el hallazgo de los cadáveres. En el procedimiento participaron efectivos de distintas fuerzas y equipos especializados de rescate, que recorrieron las costas del lago, sectores del río y construcciones de la zona.