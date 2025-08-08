En Mendoza, los padres, tutores o cuidadores que no vacunen a sus hijos podrán recibir multas de hasta $336.000, ser arrestados por un máximo de cinco días o cumplir trabajos comunitarios en hospitales y centros asistenciales. La medida, impulsada por el Ministerio de Salud provincial, busca garantizar el cumplimiento del calendario de vacunación obligatorio establecido por ley.

La nueva reglamentación incluye un protocolo de denuncias que obliga tanto a personal de escuelas como a profesionales de la salud a informar a las autoridades cuando detecten casos de resistencia a la aplicación de las dosis correspondientes.

En primera instancia, se otorgará un plazo de 30 días para que la vacunación se realice en otro establecimiento. El sistema de salud será responsable de monitorear el cumplimiento de este compromiso.

Si el plazo vence y la vacunación no se concreta, el caso se elevará al Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) y, posteriormente, a la autoridad policial, municipal o judicial, activando así las sanciones previstas en el artículo 119 del Código Contravencional.

La normativa también establece que todo agente o funcionario público que tenga conocimiento de la vulneración del derecho a la vacunación de un menor deberá comunicarlo de inmediato a la autoridad administrativa local. Además, los datos de las denuncias quedarán registrados para que los municipios elaboren estadísticas sobre cobertura vacunal.