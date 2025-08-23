Un paro de la Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad de la Aeronavegación (ATECSA) ha provocado el caos este viernes en el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery. La medida de fuerza, que se inició a las 19 y se extendió hasta las 22 horas, ya había tenido una primera fase entre las 13 y las 16 horas, afectando a cientos de pasajeros.

Alan Zurita, corresponsal de Canal 13, reportó desde la terminal aérea la intensa actividad y la frustración de los viajeros. "La actividad es intensísima, no solo por los afectados, sino también por quienes llegaron con horas de anticipación para tomar sus vuelos más tarde y ahora están a la espera", explicó.

La cancelación y reprogramación de vuelos ha generado un efecto dominó, afectando incluso a aquellos pasajeros cuyos vuelos estaban programados para la medianoche. "Un vuelo que estaba programado para las 23, quizás tuvo que correrse para darle prioridad a los que fueron afectados", añadió el periodista.

Indignación de los pasajeros

La bronca de los pasajeros fue palpable. Un hombre que se dirigía a Neuquén relató su odisea: "Teníamos que salir a las 17, después a las 18:45. Nos hicieron parar como que íbamos a subir, las filas se pararon y nada, ahora lo cancelaron". El pasajero, visiblemente afectado, expresó su frustración. "Es una cosa impresionante esto. No sé cuándo volverán a reprogramar el vuelo, encima hay más paros", lamentó.

Los viajeros, además de la incertidumbre, enfrentan un problema económico. La reprogramación y cancelación de sus vuelos implica gastos extras en alojamiento y comida. "Tienen que poner de su bolsillo gastos extras, con todo lo que esto significa a esta altura del partido, a esta altura del mes, con algo que obviamente no esperaban", aseguró Zurita. Incluso se conocieron casos en los que los vuelos fueron reprogramados para la próxima semana.

La medida de fuerza continuará

Domingo: De 13 a 16 horas y de 19 a 22 horas.

Martes: Se adelanta de 7 a 10 horas y de 13 a 16 horas.

Jueves y sábados: De 13 a 16 y de 19 a 22 horas.

Por el momento, el Aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento de San Juan no ha sido afectado por la medida, y la actividad se desarrolla con normalidad.