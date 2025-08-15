Pato Juan: de la denuncia a su nueva vida en Maipú

El caso del “pato Juan” volvió a captar la atención de miles de mendocinos y curiosos en todo el país, luego de que su dueña, Margarita, iniciara una campaña pública para que la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza le autorizara mantener al animal en su tradicional puesto de flores del Kilómetro Cero, en pleno centro capitalino. La causa llegó a viralizarse en redes sociales y recolectó más de 8.000 firmas en apoyo, convirtiendo al ave en un verdadero fenómeno nacional.

Finalmente, y tras varias gestiones, Margarita decidió acatar la resolución del municipio que le prohíbe tener al pato en la vereda de San Martín y Garibaldi. Así, el animal fue trasladado a una propiedad de sus dueños en Maipú, donde dispone de un amplio lote y pileta para su bienestar.

Tras su mudanza, el pato Juan fue recibido oficialmente por la Municipalidad maipucina, que le otorgó un “carnet de bienvenida”, a modo de documento local. Personal de la Subdirección de Medio Ambiente visitó a Margarita para evaluar el estado de salud del animal y poner a disposición los servicios sanitarios del municipio. A su vez, se entregó alimento balanceado suficiente para los próximos seis meses.

En tanto, el subdirector de Promoción Deportiva de Maipú, Emiliano Sallei, se comunicó con el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suárez, a fin de coordinar acciones conjuntas que garanticen al pato un entorno seguro y adecuado. Margarita agradeció la atención recibida y destacó las recomendaciones de los especialistas para reducir el estrés del animal, que en los últimos días estuvo expuesto a una intensa exposición mediática.