Patricia Bullrich se consagró este domingo como una de las grandes triunfadoras de las elecciones legislativas 2025. La ministra de Seguridad obtuvo una amplia ventaja sobre las demás fuerzas políticas y aseguró su ingreso al Senado, donde asumirá el próximo 10 de diciembre en el marco de la renovación del Congreso nacional.

Acompañada por Agustín Monteverde, quien también accedió a una banca como segundo senador por la mayoría, Bullrich consolidó el respaldo del electorado porteño. La fórmula representó al espacio oficialista liderado por Javier Milei, que volvió a imponerse en la Ciudad de Buenos Aires.

Durante la campaña, la ministra combinó su rol en Seguridad con un discurso enfocado en el orden institucional y la gobernabilidad, lo que reforzó su perfil dentro del Gobierno.

Por la minoría, Mariano Recalde, referente de Fuerza Patria, fue elegido como tercer senador por la oposición en representación de la Ciudad. Con este resultado, el Senado sumará una nueva distribución de fuerzas: el bloque libertario buscará ampliar su influencia mientras la oposición intentará sostener su poder de negociación en los debates clave.