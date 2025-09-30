Un grupo de entre 30 y 40 personas desocupadas de la localidad riojana de Guandacol cortó desde la mañana de este lunes el acceso por donde circulan las contratistas que trabajan en el proyecto minero Vicuña, que funciona del lado sanjuanino. La información fue confirmada por el periodista Juan Ramón Cerda, quien precisó que el reclamo se centró en la falta de empleo.

“El corte fue únicamente para los equipos de la minería, no así para la población en general, que tiene libre circulación”, explicó el periodista. Señaló que los manifestantes “son todos de la comunidad de Guandacol, algunos con experiencia minera y otros que buscan incorporarse a la actividad”.

Ramón agregó que la medida se desarrolló de forma pacífica: “Está todo muy tranquilo, no hubo ningún inconveniente. Lo que ellos quieren es hablar con la gente de la empresa Vicuña o de otro proyecto para ver si reciben alguna respuesta que les pueda dar trabajo”.

El periodista indicó que los vehículos de empresas mineras quedaron varados en la zona: “No te podría dar un número exacto, pero sí hay varios vehículos esperando”.

Con relación a la continuidad del corte, expresó: “Por ahora sigue todo el día. En un rato más vendría gente de la empresa Vicuña para conversar con ellos y ver cómo sigue esta situación”.

Por último, destacó que la policía local ya tomó contacto con la Justicia: “El subcomisario Díaz, a cargo de la comisaría de Guandacol, informó que se comunicaron con el juez de la zona y los doctores Romero, quienes advirtieron que están interrumpiendo el paso, lo que es ilegal”.