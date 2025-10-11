En Pergamino hay unión y solidaridad por Catalina, una niña de 10 años internada con pronóstico reservado tras resultar gravemente herida en una explosión durante una feria de ciencias.

Catalina se encuentra en la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica del Hospital Garrahan, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo vigilancia constante de especialistas. Su estado es delicado, y el equipo médico monitorea cuidadosamente su evolución neurológica y general.

El accidente ocurrió el jueves pasado en el Instituto Comercial Rancagua, cuando unO experimento que simulaba la erupción de un volcán detonado de manera inesperada lanzó fragmentos metálicos hacia el público. Catalina, que presenciaba la actividad junto a familiares, fue impactada por una esquirla que atravesó su cráneo y se alojó en su cerebro, además de sufrir quemaduras profundas en el rostro. Ante la gravedad de sus lesiones, fue trasladada de urgencia al Garrahan, donde permanece conectada a un respirador artificial. Sus padres permanecen a su lado, en contacto permanente con el personal médico.

El siniestro dejó un total de 17 personas heridas, entre ellas una docente de 45 años que perdió el ojo izquierdo a causa de un objeto cortante expulsado por la explosión. La maestra también sufrió quemaduras en una mano y cortes en distintas partes del cuerpo, siendo atendida inicialmente en el Hospital San José de Pergamino y posteriormente trasladada al Hospital San Felipe de San Nicolás.

El momento del accidente fue registrado por celulares de los presentes, mostrando la detonación violenta del experimento y la dispersión de fragmentos hacia la audiencia, lo que provocó pánico y caos. Una testigo relató: “Fue un estruendo tremendo, todos empezaron a gritar, había chicos con la cara ensangrentada y padres que no sabían qué hacer”.

Personal de emergencia y ambulancias acudió rápidamente para asistir a los heridos, quienes presentaron cortes, quemaduras y contusiones de distinta gravedad. La mayoría de las víctimas son estudiantes participantes de la feria, junto con algunos adultos presentes en el evento.