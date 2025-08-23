La Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) quedó en el centro de la tormenta política y judicial luego de que salieran a la luz audios que revelan presuntos sobornos en la compra de medicamentos. La denuncia salpica a la droguería Suizo Argentina S.A. y forzó la salida de su entonces director, Diego Spagnuolo, abogado personal del presidente Javier Milei.

El caso está en manos del juez federal Sebastián Casanello y del fiscal Franco Picardi. La investigación se enfoca en supuestos pagos indebidos a funcionarios y en contrataciones millonarias sin licitación pública.

Según la documentación oficial, los convenios adjudicados de forma directa superarían los $100 mil millones, entre ellos la compra de un medicamento oncológico por más de $1.000 millones.

Las sospechas también alcanzan a figuras del oficialismo, como Eduardo “Lule” Menem y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, mencionados en la denuncia original y en los audios de Spagnuolo. Como parte de los procedimientos, se realizaron más de una docena de allanamientos en oficinas públicas, domicilios particulares y la sede de la droguería.

En la vivienda de uno de sus dueños, Emmanuel Kovalivker, se secuestraron dólares, pesos en efectivo y dispositivos electrónicos. El escándalo derivó en la intervención de la Andis. El Ejecutivo designó como interventor a Alejandro Vilches, hombre de confianza del ministro de Salud, Mario Lugones, con el objetivo de auditar el organismo y reportar eventuales irregularidades. “Está muy centrado en tomar las riendas”, aseguraron fuentes oficiales.

Mientras tanto, la Justicia avanza bajo secreto de sumario. Los investigadores analizan el material incautado y los teléfonos secuestrados para determinar la magnitud de la red de pagos y los posibles responsables. En paralelo, el Gobierno intenta despegar las acusaciones del círculo presidencial, aunque el clima de tensión se intensifica con cada nueva revelación.