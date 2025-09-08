La Justicia federal allanó este lunes la sede de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y los domicilios de siete funcionarios en el marco de la causa que investiga la distribución de fentanilo contaminado, que provocó la muerte de 96 personas en el país.

Los operativos fueron ordenados por el juez Ernesto Kreplak, quien busca determinar si existió una falta de control por parte de los organismos sanitarios hacia el laboratorio HLB Pharma, señalado como responsable de la producción del opioide adulterado.

Los procedimientos incluyeron la sede central de la ANMAT, en Avenida de Mayo al 800, y la del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), ubicada en Avenida Caseros 2161. Además, se allanaron los domicilios de la administradora de la ANMAT, Agustina Bisio; la ex titular del INAME, Gabriela Mantecón Fumado; la directora de Fiscalización y Gestión de Riesgo del INAME, Ana Laura Canil; la directora de Poscomercialización y Acciones Regulatorias, Mariela Baldut; y el jefe del Departamento de Inspectorado, Maximiliano Lalín.

Fuentes judiciales confirmaron que en todos los casos se secuestraron teléfonos celulares y documentación relevante para la causa. El objetivo, precisaron, es recolectar pruebas vinculadas a las “eventuales responsabilidades de la autoridad sanitaria en la fabricación, comercialización y falta de recupero del fentanilo HLB contaminado”.

Funcionarios en la mira

La situación de los funcionarios es dispar. Mientras la titular de la ANMAT, Agustina Bisio, fue respaldada públicamente por el ministro de Salud, Mario Lugones, la exdirectora del INAME, Gabriela Mantecón Fumado, fue apartada el 21 de agosto tras la filtración de un documento interno que no habría sido tramitado con la urgencia requerida. Ese informe estaba relacionado con el laboratorio Ramallo, que fabricaba exclusivamente para HLB Pharma y donde se produjo el fentanilo adulterado.

Al día siguiente de su salida, el Gobierno designó al bioquímico Gastón Morán al frente del INAME.

La investigación

La causa avanza bajo la fiscal federal Laura Roteta, quien investiga si la ANMAT incurrió en “negligencia, connivencia o complicidad” al no detectar a tiempo las irregularidades. El expediente ya cuenta con 17 imputados y 7 detenidos.

El principal acusado es Ariel García Furfaro, dueño de HLB Pharma, quien enfrenta cargos que podrían derivar en una condena de hasta 25 años de prisión.

La investigación reveló no solo la falla en los controles que derivó en casi un centenar de muertes por intoxicación, sino también el desvío de ampollas de fentanilo al mercado ilegal.