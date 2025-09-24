Por segunda vez en el año, nacieron trigemelas en Salta

Un acontecimiento muy poco usual se vivió el lunes en el Hospital Público Materno Infantil de Salta. Una mujer dio a luz a trigemelas. Este tipo de parto es un fenómeno extremadamente raro, que se presenta solo una vez en un millón de embarazos. Sin embargo, en esta provincia es la segunda vez que ocurre en lo que va del 2025.

El nacimiento se concretó mediante una cesárea programada a las 34 semanas de gestación, debido a la complejidad del caso. Según explicó Adrián Aguilar, responsable de Neonatología del hospital, las hermanas compartían la misma placenta, una condición de alto riesgo conocida como embarazo monocorial triamniótico. Aunque compartían la placenta, se desarrollaron en bolsas amnióticas independientes. La madre, Nancy, se recupera favorablemente bajo supervisión médica.

Las recién nacidas, llamadas Ainara, Amira y Ámbar, nacieron con pesos que oscilan entre 1.560 y 1.780 gramos. Debido a su condición de prematuras, quedaron internadas en la sección de Neonatología para recibir los cuidados necesarios.

La noticia generó una ola de alegría en el personal médico y en toda la comunidad salteña. Un obstetra del hospital comentó que este tipo de eventos "marca la carrera de cualquier médico, porque no se ve más de una vez en la vida". La familia ha recibido innumerables muestras de afecto y apoyo en las redes sociales, donde vecinos y allegados celebran la llegada de las tres bebés.

Este es el segundo nacimiento de trigemelas que se registra en Salta en lo que va del año. La rareza del suceso se dimensiona aún más al considerar que, en el primer semestre de 2025, el mismo hospital contabilizó un total de 54 nacimientos de gemelos. La institución médica destacó que este resultado exitoso fue posible gracias al trabajo coordinado y de alta complejidad de todo el equipo de profesionales.