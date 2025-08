Preocupación en seguridad: crecen las bajas voluntarias en la Policía de Mendoza

En apenas una semana, el Ministerio de Seguridad de Mendoza recibió más pedidos de bajas voluntarias que en todo el mes de junio. Las solicitudes, que llegarán en los próximos días al despacho de la ministra Mercedes Rus, representan el último paso para la desvinculación formal de efectivos de la Policía provincial.

Aunque no es nuevo que haya agentes interesados en dejar la fuerza, lo que llamó la atención fue el volumen de solicitudes recibidas en tan corto plazo. En promedio, al cierre de cada mes se contabilizan unas 30 presentaciones de policías que buscan apartarse del servicio, aunque no todas responden a iniciativas espontáneas. En junio, solo siete efectivos pidieron la baja voluntaria. En julio, diez lo hicieron en el término de una semana.

Los formularios presentados siguen un mismo patrón: un modelo de ficha en el que apenas se completan los datos personales y se cita el artículo 57 de la Ley Provincial 6722, que permite solicitar la baja “por razones particulares, en cualquier época del año”. Algunos agentes manifiestan su voluntad de continuar trabajando hasta por 30 días si no reciben una respuesta inmediata, tal como lo permite la normativa vigente.

Uno de los policías que optó por dejar la fuerza explicó su decisión: “Me cansé de todo; en especial, de la cantidad de horas de recargo. Una vez le pedí a mi compañero que se bajara él con la escopeta porque yo estaba agotado y tenía miedo de cometer un error. Mucho estrés, mucha responsabilidad, y el sueldo no lo justificaba”.

Desde la cartera de Seguridad relativizan la situación: aseguran que no se trata de un fenómeno nuevo, aunque reconocen que la cifra reciente es significativa. Según sostienen, más que un problema salarial, el aumento de las renuncias responde a un cambio generacional, en línea con lo que ocurre en otras provincias y también en las Fuerzas Armadas. “Una cosa es pasar por el IUSP, que actúa como filtro, y otra muy distinta es estar en la calle. Ahí se ve la verdadera vocación de servicio”, apuntaron desde el ministerio.

La mayoría de quienes se alejan de la institución tienen entre 28 y 33 años, y pertenecen al escalafón de auxiliares, aunque ocasionalmente también se registra la salida de algún cargo superior. Si bien el sueldo no es la causa principal, los testimonios coinciden en que influye en la relación entre el riesgo asumido y la retribución recibida. “Entré porque era una salida laboral rápida, pero al final pasaba muchas horas en la calle y prefería estar más con mi familia. La calle está muy jodida, y uno empieza a priorizar”, reconoció otro de los exagentes.

En la evaluación oficial, las bajas responden a un nuevo paradigma laboral: “Son jóvenes que rechazan estructuras jerárquicas. Si ya es difícil que se adapten en una empresa común, imaginate en una institución como la Policía”, explican. Además, mencionan un comportamiento que intentaron corregir: el de los auxiliares recién nombrados que solicitaban traslados a áreas administrativas apenas salían a patrullar, esquivando así la exposición al riesgo callejero y desvirtuando la lógica operativa de la fuerza.

En algunos casos, los motivos para la desvinculación son aún más contundentes. Hay quienes no se van solo de la Policía: directamente se van del país. Es un argumento que resuena desde hace más de un año y que preocupa a las autoridades.

Actualmente, Mendoza no logra superar la media histórica de entre 9.000 y 10.000 efectivos policiales, un número que se mantiene estable pese al crecimiento poblacional. La provincia cuenta con una ratio de 54 policías cada 10.000 habitantes, superior a las recomendaciones internacionales (22) y al promedio nacional (48). Sin embargo, esa cifra es engañosa: no todos los efectivos están operativos al mismo tiempo y, como se repite a menudo, cantidad no es sinónimo de calidad.

Mientras Mendoza enfrenta serios problemas de inseguridad, las bajas voluntarias ponen en evidencia dos desafíos que el Gobierno deberá afrontar: la mejora estructural de las condiciones de la fuerza y la necesidad de atacar las causas profundas del delito. De lo contrario, la respuesta seguirá siendo siempre la misma: más policías para contener más delitos, en un círculo sin salida.

Nota con información de El Sol.