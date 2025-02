A partir del 23 de marzo, llega el fin de la moratoria y anunciaron la posibilidad de una reforma previsional. La que consiste en pagar un haber menor para acceder a una jubilación, aun si no están los 30 años de aporte. Lo que se llamó “Prestación de Retiro Proporcional”.

El funcionario de Anses, Mariano de los Heros, dijo que otro de los puntos a discutir será el aumento de la edad jubilaría. En el presente es de 65 años para hombres y para las mujeres 60. Sin embargo, esta gestión quiere modificarlo: será de 70 años para los dos géneros, en busca de una igualdad.

Ante el vencimiento, el próximo 23 de marzo, de la moratoria previsional, De los Heros consideró errado que quien no llega a los 30 años de aportes no tenga derecho a acceder a una jubilación. Es que por el empleo en negro, que ronda el 30%, más del 85% las personas no reunen los 30 años de aportes, porque los empleadores no los hicieron.

La novedad que mencionó el titular de la Anses es la de la “Prestación de retiro proporcional”, que habilitaría a las personas que no cumplen con los 30 años de aportes a jubilarse con un haber menor. Hasta ahora, desde el organismo previsional habían dejado trascender que a partir del vencimiento de la moratoria las personas que alcancen los 65 años, sean hombres o mujeres, podrán acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), una pensión no contributiva a la que pueden acceder personas en situación de vulnerabilidad. Actualmente, cobran mensualmente esa pensión unos 200.000 hombres y mujeres.