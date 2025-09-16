El presidente Javier Milei presentó este martes en el Congreso Nacional el Presupuesto 2026 y durante su discurso transmitido por cadena nacional convocó a gobernadores y actores políticos a trabajar “codo a codo” para sostener el programa económico y alcanzar el superávit fiscal.

El proyecto prevé $569.426 millones para Aportes del Tesoro Nacional (ATN), lo que implica un aumento del 104,7% respecto de 2025, según el portal Presupuesto Abierto. Sin embargo, la relación entre Nación y provincias continúa atravesada por tensiones debido a la parálisis de la obra pública, la falta de giros previstos por ley y la discrecionalidad en el reparto de fondos.

En la Casa Rosada justificaron que el incremento de los ATN apunta a dotar de mayor capacidad al Ministerio del Interior para atender emergencias provinciales. “Es una ley floja de papeles y ellos lo saben”, argumentaron sobre el veto presidencial a la normativa que buscaba repartir automáticamente esos recursos entre los distritos.

La búsqueda de acuerdos con gobernadores aparece como un desafío clave para el oficialismo, que en 2026 deberá impulsar las reformas de “segunda generación” en el Congreso. “Si en las elecciones te va muy bien, hay que asegurarse aliados; si te va mal, al menos garantizar gobernabilidad”, expresó un operador libertario.

El flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán, anticipó “una relación más fluida” con las provincias y aseguró que buscarán “corregir” el vínculo. El viernes pasado, la Nación transfirió $12.500 millones en ATN a Santa Fe, Entre Ríos, Misiones y Chaco, un gesto político que marcó el inicio de su gestión.

Pese a este incremento, el Presupuesto 2026 recorta las inversiones en infraestructura: los gastos de capital hacia provincias y municipios caerán 25,2% en comparación con 2025, mientras que los gastos corrientes subirán 25,1%. En paralelo, los programas bajo el ex Ministerio de Infraestructura tendrán un ajuste de 0,6% en términos nominales.

En materia de obra pública, la Dirección Nacional de Vialidad contará con $659.878 millones, de los cuales $283.555 millones estarán destinados al mantenimiento de rutas y $238.623 millones a nuevas construcciones. El Ejecutivo anticipó como meta la ejecución de 600 km de autopistas, 143 km de pavimentación y 130 km de repavimentación.

Con este esquema, el Gobierno busca equilibrar su plan de ajuste con gestos hacia los mandatarios provinciales, aunque persisten las dudas sobre el cumplimiento de los compromisos en obras y transferencias, uno de los puntos más reclamados por los gobernadores.