El juez federal de Quilmes, Luis Armella, procesó sin prisión preventiva a Thiago Román Florentín, el joven de 22 años acusado de arrojar piedras contra el presidente Javier Milei, su hermana Karina Milei y el diputado José Luis Espert durante una caravana en Lomas de Zamora.

La resolución incluyó un embargo por un millón de pesos y la imposición de normas de conducta, entre ellas la prohibición de participar en hechos de violencia. En caso de incumplir esas medidas, la Justicia podrá ordenar su arresto nuevamente.

Florentín, domiciliado en Alejandro Korn y militante del Movimiento Teresa Rodríguez (MTR) “Votamos luchar por el cambio social”, quedó señalado como uno de los protagonistas de los incidentes registrados la semana pasada. Desde esa agrupación confirmaron su identidad y reclamaron públicamente su liberación con publicaciones en redes sociales y manifestaciones en Lomas de Zamora.

El ataque ocurrió el miércoles pasado, cuando Milei encabezaba un acto junto a Karina Milei y Espert. Durante la actividad, un grupo de opositores se enfrentó con la seguridad y lanzó objetos contra la camioneta en la que se desplazaba el Presidente. La situación obligó a evacuar la comitiva en medio de insultos y agresiones.

Además de Florentín, otras dos personas fueron detenidas. Uno de los arrestados se subió al vehículo presidencial, pero fue liberado al poco tiempo. El único que continuó bajo proceso fue el joven de 22 años acusado de atentado a la autoridad.

Según relató Espert, las piedras cayeron muy cerca de los dirigentes y de trabajadores de prensa que cubrían el evento. “Se puso muy violento y, por una cuestión de seguridad, decidimos terminar el acto”, señaló el diputado.