Un grave episodio de presunto acoso sexual conmocionó a la comunidad educativa de la Zona Este de Mendoza el martes 21 de octubre. Un docente, que se desempeñaba como pasante en la escuela técnica N.º 4-119 Santa María de Oro, fue detenido por la Policía provincial, acusado de tomar fotografías indebidas a sus alumnas dentro del establecimiento.

El hecho, que está siendo investigado por la Justicia, salió a la luz a partir del relato de las propias estudiantes. Según reportó el medio MDZ, las alumnas notaron que el flash del teléfono del hombre se activaba, alertándolas de que estaba tomando imágenes sin su consentimiento.

La intervención de una docente

Las estudiantes actuaron de inmediato, alertando a una profesora. Al ser confrontado, el pasante de informática intentó borrar las imágenes en presencia de la docente. Tras presenciar la acción, la profesora dio aviso a las autoridades de la escuela, quienes llamaron al 911.

Personal de la Comisaría 13.ª y de la Unidad Especial de Patrullaje de Rivadavia se dirigió al lugar, procediendo a la detención del sospechoso. En el operativo, se le secuestraron dos teléfonos celulares y diversos dispositivos de almacenamiento, elementos clave para la investigación.

El caso en la Justicia

La denuncia fue radicada en la Oficina Fiscal Rivadavia–Junín. Se informó que el acusado era pasante en el área de Informática y no formaba parte de la planta permanente de la institución.

La causa quedó a cargo del fiscal Federico Bergamín, de la Unidad Fiscal de Violencia de Género y Delitos contra la Integridad Sexual. La situación judicial del docente se definirá tras los peritajes tecnológicos que se realizarán a los dispositivos secuestrados. En caso de hallarse material comprometedor, la situación del acusado se agravaría aún más.