La enfermedad del dengue tiene síntomas desagradables como dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, en los músculos y articulaciones, los cuales son de moderada a gran intensidad, nauseas, vómitos, diarrea y exantema muy pruriginoso en la piel.

Además de la fiebre que dura más o menos unos 5 a 7 días.

Si no se complica, y en general no sucede, estos síntomas van cediendo después del día 7 y desaparecen a los 10 días, más o menos.

Ahora, cuando se complica, a partir del día 5 o 7 empiezan las señales de alarma, como deshidratación intensa, dolor abdominal que no cede, estado confesional del paciente, sopor e incluso coma,si no se trata a tiempo, además pueden aparecer hemorragias en encías, nariz, etc.

Si el paciente mejora, en general no hay secuelas, no importa la edad.

Si el paciente tiene enfermedades previas, como diabetes, problemas cardíacos o respiratorios crónicos, ahí se complica aún más.

(Ministerio de Salud de la Nación)