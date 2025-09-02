Un canal de streaming de Uruguay difundió un fragmento en el que la secretaria general de la Presidencia menciona a Martín Menem. El material salió a la luz horas después de la cautelar que intentó frenar su publicación.

Un medio uruguayo difundió este martes un supuesto nuevo audio de Karina Milei, en medio del escándalo por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). En el fragmento, la hermana del presidente Javier Milei afirmó: “Yo respeto a Martín como cabeza… Martín es el que tiene la información”.

El canal de streaming Dopamina dio a conocer el material pocas horas después de que el juez Civil y Comercial Federal, Alejandro Maraniello, prohibiera la difusión de audios atribuidos a Karina Milei que habrían sido grabados en la Casa Rosada. La medida judicial fue cuestionada por sectores de la oposición y periodistas, que la consideraron un intento de censura.

En el audio se interpretó que Milei hacía referencia a Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados y primo de Eduardo “Lule” Menem, mencionado en otros fragmentos vinculados a la investigación.

La decisión de Maraniello ordenó el “cese de la difusión” de cualquier audio atribuido a la secretaria general de la Presidencia, tanto en medios como en redes sociales. En paralelo, el Gobierno nacional pidió allanamientos en los domicilios de los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, quienes revelaron los primeros audios sobre el caso. La solicitud, impulsada por el Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich, generó fuerte rechazo y motivó una conferencia de prensa de la oposición en el Senado.