Un hombre que participó de la masiva movilización en apoyo a Cristina Fernández de Kirchner, fue detenido este miércoles luego de lanzar una grave amenaza contra el presidente Javier Milei durante una entrevista televisiva. El hecho ocurrió en el marco de la marcha que reunió a unas 500.000 personas en la Ciudad de Buenos Aires.

Mientras era entrevistado por LN+ en plena transmisión en vivo, declaró: “Lo vamos a matar a Milei, vende patria”, generando una fuerte repercusión en redes y medios. Pocas horas después, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, confirmó en su cuenta oficial de X (ex Twitter): “Ya está detenido por la PSA. Amenazas, respuesta inmediata”.

El arresto se produjo cuando efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria interceptaron una camioneta, sobre la Autopista Riccheri, a la altura del Mercado Central.

Minutos antes de ser trasladado por las autoridades, el hombre intentó explicar sus dichos en una entrevista con TN. “Me retuvieron el documento porque salí en un noticiero diciendo ‘Milei hijo de puta’, puteé, por bronca, como todo argentino. Por lo que estamos pasando, porque no hay trabajo, no hay una mierda. Me expresé, y mandaron una orden para que me detuviera”, dijo.

Al ser consultado sobre la amenaza, reconoció que posiblemente la dijo, pero la atribuyó a un momento de enojo. “Lo dije en un momento de bronca. Me expresé capaz de una manera mala, que no me tendría que haber expresado. No sé hablar bien. Pero mandaron una orden para que me detengan y me hagan una causa”, afirmó.E

El insistió en que no actuó con intención violenta, sino como parte de una expresión desbordada en un contexto de tensión social. Aún se espera que la Justicia determine su situación procesal tras la detención.