Mientras legisladores del bloque nacional de Unión por la Patria decidieron no asistir el sábado al Congreso para escuchar el discurso de Javier Milei, los 3 justicialistas que representan a San Juan en la Cámara de Diputados estarán presentes en la apertura de sesiones.

Así lo confirmó el justicialista Walberto Allende, en diálogo con Diario 13. El legislador dijo que él, junto a los diputados de UXP, Fabiola Aubone y Jorge Chica, estarán presentes en el Congreso cuando el presidente Javier Milei emita su discurso de apertura de sesiones ordinarias.

La oposición, encabezada por los peronistas de Unión por la Patria, ha decidido no asistir en su totalidad este sábado, dejando vacías muchas bancas tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. En la Cámara Alta, donde hay 72 miembros, solo se presentará el 50% de los legisladores. El bloque Unión por la Patria (UXP) ya confirmó que sus 34 senadores no estarán presentes, mientras que el radical Martín Lousteau también anunció su ausencia. Los dos senadores nacionales de UXP que representan a San Juan, no respondieron la requisitoria.

Se espera que dure 45 minutos el discurso de Milei, previsto para este sábado a las 21. El evento estará caracterizado por la ausencia de una parte significativa de los legisladores y gobernadores, lo que marcará un hecho sin precedentes en la historia política reciente del país. La ceremonia, que se llevará a cabo en el hemiciclo de la Cámara de Diputados, contará con una estética inspirada en los actos legislativos de los Estados Unidos, incluyendo el uso de un atril en lugar del tradicional escritorio presidencial.

Sorpresa

Otra sorpresa fue la decisión del Ejecutivo, por primera vez desde el regreso de la democracia, de no permitir el acceso de los fotógrafos de los medios de comunicación al recinto para que el periodismo pueda graficar lo que ocurra ese día en el Congreso.

En Cámara de Diputados, no se descartaba que UXP decidiera asistir al acto en el Congreso con una delegación reducida. En cualquier caso, se estimaba que no más de 10 legisladores del bloque estuvieran presentes.