Luego de que Javier Milei comunicara que designará por decreto simple, en comisión, al juez federal Ariel Lijo y al catedrático Manuel García Mansilla como nuevos jueces de la Corte Suprema, referentes judiciales de San Juan comentaron sus impresiones sobre estos cambios.

El abogado constitucionalista sanjuanino, Oscar Cuadros, consideró que no le parecía "imperioso realizar esta designación de jueces de la Corte Suprema por decreto”. El artículo 99 inciso 19 de la Constitución Nacional prevé, entre las atribuciones del Poder Ejecutivo, “llenar las vacantes de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima Legislatura”.

“En este caso no creo que deban ser considerados empleados estos dos jueces designados por decreto. No es algo imperioso como, por ejemplo, solucionar vacantes usualmente consideradas más urgentes. Esta designación por decreto de Lijo y García Mansilla podría considerarse como un paso irregular por la falta de urgencia. Es que la Corte Suprema puede funcionar con tres miembros (como ha venido ocurriendo en estos últimos meses)”, dijo Oscar Cuadros a Diario 13.

“Si se cumple el año de trabajo previsto para los dos jueces y Milei intenta repetir este procedimiento (decreto) el año que viene puede ser considerado como algo gravemente lesivo”, aclaró al agregar que “la designación por decreto es una clara muestra de falta de consenso”.

El presidente Milei apeló a la vía del decreto mientras el Congreso está en receso. Las sesiones extraordinarias concluyeron el 21 de febrero y el período ordinario comenzará el 1 de marzo. De acuerdo a la Constitución, en ese lapso el Poder Ejecutivo puede nombrar jueces de la Corte en comisión, hasta “el fin de la próxima Legislatura”. Es decir, hasta que termine el periodo legislativo 2025.

Adriana Tettamanti, jueza en lo Contencioso Administrativo de San Juan, contó que está “sorprendida (por este cambio en la Corte Suprema) contrario a la Constitución Nacional. De ninguna manera podría estar de acuerdo, ya que la Corte puede funcionar con tres jueces. Aunque para ello haga falta mayor esfuerzo”.

De todos modos, “eso no debe ser excusa para usar esta vía no habilitada. Y más si se trata del máximo tribunal de Argentina. Me parece algo que lamentamos todos los que creemos en el derecho”.

En diálogo con Diario 13, dijo que “no tiene sentido hacer algo que afecta al sistema republicano. No tiene sentido que el Poder Ejecutivo haga lo que le plazca. Y más, teniendo en cuenta que Lijo es fuertemente cuestionado. Además, para esta nueva integración de la Corte, no se ha respetado la perspectiva de género”.

La jueza Ana Lía Larrea, presidenta del Colegio de Magistrados de San Juan, considero que “se tienen que cumplir las formas”, refiriéndose que para este tipo de casos hace falta un consenso del Senado. Recordó que anteriormente en la Federación Argentina de la Magistratura se hizo el pedido para que fuera propuesta una mujer para estas dos vacantes en la Corte.