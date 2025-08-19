La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) emitió una advertencia preventiva tras la detección de organismos que, a simple vista, parecían gusanos en cajas de tomate triturado Marolio distribuidas en escuelas del municipio bonaerense de Rojas.

Según informó el organismo, el análisis microscópico identificó que se trataría de microstomum sp., un tipo de gusano que no representa un riesgo directo para la salud humana, aunque su aparición en alimentos industrializados obliga a una investigación sanitaria.

Qué es el microstomum sp.

El organismo detectado pertenece al género microstomum sp., un gusano microscópico de vida libre que habita en ambientes acuáticos. “No está asociado con enfermedades en humanos, por lo que el riesgo directo es bajo”, explicó el ingeniero Matías Hallu, director del Centro Tecnológico de Alimentos de la UTN Buenos Aires.

Sin embargo, aclaró que su hallazgo en un alimento procesado “genera una alerta sanitaria porque refleja un incumplimiento en las condiciones de inocuidad, ya sea por contaminación ambiental o por fallas en producción, transporte o almacenamiento”.

La ingeniera en alimentos Erica Pitaro Hoffman, coautora del libro Bromatología en Casa, coincidió en que “el gusano de por sí no es patógeno, no produce enfermedades”. Pero subrayó que su presencia “indica fallas en las buenas prácticas de elaboración, por lo que el producto debe retirarse del mercado”.

El puré de tomate tiene un pH ácido, lo que dificulta el crecimiento de bacterias patógenas. “El microstomum sp. no transmite enfermedades a humanos. No sería algo grave para la salud si alguien lo consumiera, pero sí es un incumplimiento grave de calidad alimentaria”, explicó Pitaro Hoffman.

La investigación

La ANMAT informó que el Instituto Nacional de Alimentos ya notificó a las autoridades sanitarias de Mendoza —provincia de origen de la materia prima— y a la Dirección de Industrias y Productos Alimenticios (DIPA) de Buenos Aires, para coordinar acciones conjuntas.

Mientras tanto, el lote fue retirado preventivamente y se realizan análisis adicionales para confirmar la especie detectada y descartar la presencia de patógenos peligrosos.