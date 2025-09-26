Una mujer de 46 años fue detenida en Mar del Plata luego de que agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) descubrieran que intentaba ingresar drogas ocultas entre su ropa interior durante una visita a un interno de la Unidad Penal Nº 15 de Batán.

El hallazgo se produjo en un control de rutina en el acceso al establecimiento. Según fuentes policiales, durante la inspección los efectivos detectaron envoltorios de nylon ocultos entre sus prendas íntimas, que al ser revisados contenían 23 gramos de cocaína y 17 gramos de marihuana.

Los test de orientación química realizados en el lugar confirmaron de inmediato la presencia de ambas sustancias, lo que motivó la intervención de la Fiscalía de Estupefacientes.

La fiscal a cargo, Dra. Ledesma, dispuso la notificación a la mujer por el delito de “tentativa de suministro gratuito de estupefacientes agravado por ser en unidad penal”, además de ordenar su aprehensión inmediata.

La sospechosa fue retenida en primera instancia en el mismo penal de Batán y luego trasladada a la Unidad Penal Nº 50, destinada a mujeres, donde quedó a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación.