Repercusiones en Mendoza por controles a padres anti vacunas

El Gobierno de Mendoza oficializó este jueves una nueva medida para reforzar el cumplimiento del calendario de vacunación obligatorio. A través de un decreto impulsado por el Ministerio de Salud y Deportes, y firmado por el gobernador Alfredo Cornejo, se estableció un procedimiento formal para denunciar a padres, tutores o representantes legales que se nieguen a vacunar a niñas, niños, adolescentes o personas incapaces.

Según la normativa, si un adulto responsable manifiesta por escrito su negativa a aplicar las vacunas obligatorias en el ámbito escolar, se le otorgará un plazo de 30 días para cumplir con la inmunización. Durante ese período, personal del Área Sanitaria deberá realizar un seguimiento individualizado para garantizar que se concrete la aplicación de las dosis correspondientes.

En caso de que no se cumpla con el calendario dentro del plazo estipulado, se activará un protocolo de denuncia. El personal sanitario estará obligado a notificar al Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) y a realizar una denuncia prioritaria ante las autoridades policiales, municipales o judiciales con competencia contravencional.

La medida se enmarca en la Ley Nacional N.º 27.491, que considera a la vacunación como un bien social de carácter obligatorio, y en la Ley Provincial N.º 9099 de Contravenciones. Esta última prevé sanciones para los adultos responsables que incumplan la vacunación: multas de entre 200 y 800 unidades fiscales (cada una a $420), arresto de hasta cinco días, trabajo comunitario en hospitales públicos y registro en bases de control y estadísticas.

La Dirección de Epidemiología, Calidad y Control de Gestión será la encargada de registrar todas las denuncias realizadas bajo este régimen y elaborar estadísticas mensuales que permitan evaluar el cumplimiento del esquema en la provincia. Esta información será remitida a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, responsable del seguimiento legal de cada caso y de detectar posibles reincidencias.

Redes sociales

Una vez instalada la noticia, las redes sociales de los medios de la vecina provincia reaccionaron a la nueva norma dictada por el gobierno de Alfredo Cornejo.

