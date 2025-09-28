Un grupo de estudiantes de la Escuela Humano de Canning de Buenos Aires generó un fuerte repudio social luego de que se viralizaran videos donde se los ve entonando cánticos de contenido antisemita a bordo de un micro durante su viaje de egresados a Bariloche.

El vergonzoso incidente, que involucra a alumnos de quinto año, fue captado por los propios adolescentes. En las grabaciones, se escucha claramente a los jóvenes corear frases como: "Hoy quemamos judíos", mientras que un coordinador de la empresa de turismo parecía animar la repudiable situación.

Tras la rápida difusión de las imágenes en redes sociales, la institución educativa emitió un comunicado oficial el domingo, donde condenó enérgicamente el accionar de sus estudiantes. Además, la escuela informó que ya se puso en contacto con la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) para abordar la gravedad de lo ocurrido.