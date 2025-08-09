En las últimas horas se conoció el caso de una mujer que fue rescatada en avanzado estado de desnutrición, además de signos de maltrato. El hecho sucedió en Córdoba y creen que desde hace 20 años vive encerrada y sometida. Por ello, detuvieron a su marido, Sergio Colazo, y a su hija.

Una denuncia en el Polo de la Mujer fue lo que llevó al caso de la víctima. Ella vivía con su esposo y 4 hijos. En esa vivienda habría vivido el calvario de haber sido reducida a la servidumbre. Por el momento creen que esto lo vivió durante 10 años.

El fiscal Alejandro Peralta Otonello ordenó la detención de Colazo y de su hija mayor luego de reunir pruebas que los vinculan directamente al caso. En la misma línea, se conoció que fueron imputados sus otros tres hijos, pero siguen en libertad, ya que buscarán conocer el grado de participación en el hecho. La causa está caratulada como abandono de persona agravado, un delito que contempla penas severas.

Parte del caso se conoció luego de que vecinos relataran que hacía más de 10 años que la mujer no salía de la casa. Incluso pensaron que ella había muerto. Sin embargo, el hallazgo dio luz a una historia de horror y maltrato. Esto se debe a que, entre los datos que revelaron, trascendió que le cortaban las uñas con una amoladora.