Tras el violento episodio ocurrido en una escuela de Mendoza, donde una alumna de 14 años ingresó con un arma de fuego y permaneció atrincherada durante varias horas, comienzan a conocerse detalles sobre la situación que atravesaba la joven.

Una compañera contó en diálogo con Eduardo Feinmann, en Radio Mitre, que la adolescente era víctima de burlas constantes. “Muchos niños le hacen bullying en la escuela. A ella y a mí también. Es por el tema del físico”, relató.

La estudiante explicó que su amiga además enfrentaba dificultades adicionales: “Mi familia se fue a quejar pero el colegio no hizo nada. Ella tiene un pequeño retraso mental, se traba en el habla y también la molestan por sus vellos. A mí me cargan por el físico, porque soy gordita”, sostuvo.

En paralelo, se conoció el primer parte médico de la alumna que efectuó disparos dentro del establecimiento. Según informaron desde Mitre Informa Primero, la menor se encuentra “estable, en sala común y pasó bien la noche”.