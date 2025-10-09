Un indignante robo afectó al merendero Colinas del Cerro, ubicado en Córdoba. Delincuentes ingresaron al establecimiento comunitario y se llevaron los elementos con los que se preparaban las viandas para los niños del barrio, generando consternación y malestar entre los vecinos.

El hecho ocurrió durante la noche del miércoles. Según relató Claudia, encargada del lugar, ella cerró el merendero a las 18:30, pero horas más tarde un vecino la alertó de que el portón trasero estaba abierto. Al regresar, se encontró con una escena devastadora.

“Fui con mi hijo y constatamos que sí, está todo destruido y que se robaron lo que más pudieron”, contó Claudia en diálogo con El Doce TV.

Los delincuentes no solo se llevaron las garrafas, ollas, utensilios de cocina, mercadería y golosinas, sino también una multiprocesadora, un equipo de música, focos de luz y hasta los cubiertos. Además, prendieron fuego algunos rincones del salón, lo que provocó daños materiales en muebles y paredes.

La encargada sospecha que los ladrones encendieron fuego para iluminarse, ya que también robaron las lámparas del lugar. “El daño más grande que han hecho fue robarse la garrafa con la manguera y las ollas, porque no tenemos cómo prepararle la merienda a los niños”, lamentó.

El merendero asiste a unos 70 niños del barrio cada día, brindándoles merienda y contención social. Sin embargo, tras el robo, la continuidad de sus actividades quedó comprometida.

“La garrafa es lo más urgente que necesitamos”, explicó Claudia, visiblemente angustiada. “No tenemos cómo seguir haciéndole la leche a los niños”, añadió.