El exjefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Horacio Rodríguez Larreta, anunció que será candidato en las elecciones legislativas que se realizarán este año en CABA. Pero evitó aclarar si competirá en mayo próximo para acceder a la Legislatura porteña, o en octubre, por una banca en Diputados o el Senado de Argentina.

A través de una carta publicada en redes sociales con el título “vuelvo”, Rodríguez Larreta aseguró que está trabajando con un “gran equipo”. Fue una movida sorpresiva que se dio después del choque frontal que tuvo la semana pasada con el presidente Javier Milei.

La semana pasada, el exjefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta cruzó al presidente Javier Milei luego de que el mandatario, sin mencionarlo, lo causara por presuntos sobornos a periodistas, durante la campaña electoral de 2023. “Te lo digo como buen porteño: me hinchaste. Ahora me volvés a difamar. Quiero que se investigue a fondo. A diferencia tuya, no tengo nada que esconder”, sentenció en un posteo en la red social X.

“Yo voy a estar, como legislador, como diputado o como senador, para debatir la ciudad que nos merecemos. La ciudad que hicimos juntos. La misma que hoy está degradada”, planteó el exprecandidato presidencial, que perdió en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) ante Patricia Bullrich.

Se trata de un nuevo desgajamiento que se produce en el seno del PRO, que preside Mauricio Macri. Es que la ministra de Seguridad Nacional, que venció en las primarias de Juntos por el Cambio, pero quedó relegada por Milei del balotaje, tampoco reconoce su conducción.