Un violento hecho se hizo viral en las redes sociales. En un video, se puede ver como un señor golpea a su hija. Según se puede observar, él lo hace porque la joven circula en la moto sin casco. En el momento intenta justificarse y dice: “Prefiero pegarle una piña antes de que se mate”. Luego del hecho decidió romper el silenció

Sergio “Cui” Martínez, el padre de la adolescente golpeada, indicó en Telenoche: “Sentí una impotencia que no pude controlar y estuve muy mal por no volver a tener confianza en mi hija”. En el video, se ve como le pegó varias trompadas a la chica, quien cayó al suelo. Los vecinos de la zona no dudaron y se acercaron a cuestionarlo.

Según declaró en los medios, el hombre le compró la moto como regalo de sus 15 años. “Fue un error habérsela comprado. Se nos escapó de la mano el control de Olivia. Se descontroló y nos planteaba un montón de problemas”, señaló Martinez. Además dijo: “no pudo controlar la impotencia”. Luego de ello mencionó “Quiero aclarar que no fue mi intención. Fue una patada y un cachetazo que fue demasiado lejos”, precisó.