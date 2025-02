Las autoridades de la provincia de Córdoba siguen buscando intensamente a Lian Flores. El pequeño de 3 años de edad fue visto por última vez por la tarde del pasado sábado 22 de febrero. En ese marco el padre del niño decidió hablar en los medios, asegurando que no se trata de una desaparición sino que alguien se lo habría llevado.

Elías Flores le concedió una nota al medio ‘El Doce’ después de que se cumplieran 48 horas de no ver a su hijo. Allí el hombre mostró su gran preocupación al no saber dónde y cómo esta su pequeño.

‘Estoy muy preocupado, pienso que alguien lo tiene, me duele mucho. Nunca me había pasado esto. Cuatro años que vivo ahí, todos los días hago el mismo trabajo, el mismo horario, esta vez no sé qué pasó que de una desapareció’, expresó Flores.

Por otro lado el hombre volvió a mencionar la pista de la camioneta que vieron en el lugar. Él sostiene que alguien se lo llevó, ya que duda que su hijo haya caminado muy lejos debido a la intensa ola de calor.

‘Había una chata que había entrado al lugar. Ese pienso más sospechoso. Yo lo conozco a mi hijo bien, no puede ir unos 200 o 100 metros más lejos con semejante calor. Es un niño tranquilo, el más tranquilo de la familia, inteligente. Habla, camina y juega. Pido que aparezca por favor. No se si será alguna venganza o que se yo pero que aparezca mi niño’, sentenció.