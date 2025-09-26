El brutal asesinato de las tres jóvenes en La Matanza sigue conmocionando al país. En medio del dolor, Pilar, la hermana de Brenda del Castillo —una de las víctimas— habló por primera vez y pidió Justicia sin medias tintas: aseguró que le da “igual que vayan presos o estén muertos”.

“Era re buena piba, luchó mucho por su hijo. Fue una gran madre, hermana e hija. No estuvimos comiendo, dormíamos poco por todo esto. La gente está muy desubicada, nos mandan mensajes re desubicados, no respetan nada. La verdad no sé mucho, no entiendo nada, mi hermana no era mala persona para que le tengan bronca y termine así, nadie merece algo así“, expresó Pilar en diálogo con TN.

Conmovida, agregó: “Lo único que pido es que se haga Justicia, que no dejen como todos los casos que pasan, que ahora seguro va a haber otra noticia y esto lo van a borrar. Yo quiero Justicia por mi hermana, mi prima y la otra chica. Que vayan presos o estén muertos me da igual”.

Aunque las tres jóvenes eran amigas, los velatorios se realizaron por separado: Lara fue despedida en San Justo, mientras que Brenda y Morena fueron veladas en La Tablada, ya que las familias no se conocían. Sin embargo, en ambos lugares los allegados coincidieron en el reclamo por el esclarecimiento del crimen.

En medio del dolor, Estela —madre de Lara— se mostró conmovida sosteniendo un retrato de su hija y gritó entre lágrimas: “Queremos justicia, por favor... Justicia para las tres. Mirá lo que era mi hija". La mujer, que vestía una remera con la imagen de Lara, estuvo acompañada por la hermana menor de la joven.

Luego, familiares y vecinos se trasladaron a una rotonda cercana, donde realizaron un minuto de silencio en memoria de las víctimas. Según trascendió, Lara habría sido la más afectada por el accionar del grupo narco acusado del triple crimen.