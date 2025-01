En los últimos días se conocieron datos del femicidio que terminó con la vida de una joven madre en un hotel alojamiento. La mamá de Malena Soto (25), sostuvo que el presunto asesino, Enzo Chamorro (26), “después de matarla se fue a jugar al fútbol”.

La mujer, con angustia por su perdida mencionó: “Era una persona normal, venía a casa y compartíamos. Después no sé qué pasó, se fue de las manos". Del mismo modo, detalló "Ella nunca me contó de ninguna amenaza. Dejó a mi nieta de 5 años sin mamá”.

En el móvil del medio nacional, indicó: “Es un situación horrible, no pensé que me iba a pasar a mí. Esa basura arrebató la vida de mi hija". "Me rompió el alma, me sacó a mi bebé. Él no tenía el derecho de matarla. Es un basura y un cobarde”, agregó Soto.

Lo que si destacó la mujer es que Chamorro “era muy celoso” y que hasta le revisaba el celular a su hija. Otro de los puntos que destacó la madre de la joven es que “Llamaba a los amigos de ella y les decía que no le hablen". Incluso llegó a borrarle contactos para mantenerla alejada de su gente.

Horror en un hotel alojamiento

El cuerpo de Micaela fue encontrado sin vida en el baño de una habitación del hotel alojamiento Satélite, ubicado en la calle Cosquín al 1800. La tragedia ocurrió el pasado martes, cuando empleados del lugar se alertaron al notar la conducta sospechosa de Enzo Daniel Chamorro, pareja de la víctima, quien intentó escapar del lugar tras el crimen.

Las cámaras de seguridad del establecimiento captaron el momento en que la joven y Chamorro llegaron juntos al lugar, pagaron el turno en recepción y se dirigieron a la habitación 17. Sin embargo, las grabaciones posteriores no volvieron a registrar la salida de la chica.

Cerca de las 17:30, Chamorro salió de la habitación y se acercó a la recepción, alegando que necesitaba retirar algo de su vehículo. Ante la negativa del personal para abrirle la puerta, comenzó a correr, saltó un portón lateral y escapó.

Alarmados por su actitud, los empleados decidieron ingresar a la habitación y se encontraron con una escena desgarradora: Micaela estaba recostada sobre el inodoro, con una herida en el cuello y sin signos vitales. De inmediato, llamaron a la Policía.

Las autoridades llegaron rápidamente al lugar y, gracias a las cámaras de seguridad del hotel, pudieron identificar al agresor. Además, hallaron en la habitación la tarjeta SUBE de Micaela, lo que permitió confirmar su identidad.