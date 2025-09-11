La personas de La Paz, en Mendoza, aún intentan asimilar las horas de tensión vividas en la escuela Marcelino Blanco, donde una adolescente de 14 años ingresó con un arma de fuego, efectuó dos disparos al aire y permaneció atrincherada durante seis horas. El episodio, que obligó a evacuar a docentes, directivos y alumnos, terminó sin heridos, aunque dejó una fuerte conmoción en la zona.

Iris, portera del establecimiento, relató en diálogo con Telenoche cómo se vivieron los momentos de mayor incertidumbre y pidió empatía hacia la menor y su familia. “La nena no es culpable. Hay que resguardar su integridad y la de sus padres”, expresó.

La mujer recordó que, junto a otros trabajadores, tuvo que escapar por los campos cercanos al colegio cuando comenzaron a escucharse los disparos. Sin embargo, destacó la reacción de la directora y del equipo de preceptores, quienes organizaron la evacuación de manera ordenada.

“Si no hubo heridos fue porque la nena no quería agredir a nadie. Desde mi ventana yo la veía muy mal, muy tranquila, como si quisiera decir ‘basta’ a algo que no le gustaba. No fue como se dijo en muchos lados, no estaba atacando a todos”, explicó Iris, que además confirmó que la adolescente llegó a apuntarse a sí misma con el arma. “Fue muy doloroso verla en ese estado. Para mí fue un pedido de ayuda”, aseguró.

La portera también cuestionó la desinformación que circuló sobre el caso y pidió no responsabilizar a la estudiante ni a su familia. “Como madre, abuela y tía digo que esa nena podría haber sido mi hija, mi nieta o mi sobrina. Ella necesita nuestro apoyo y nuestro amor, no que la culpen. Lo primero que hace la gente es buscar responsables: si fue la casa, si fueron los padres... Y no es así, acá somos todos responsables”, afirmó.

En cuanto a la evacuación, describió la angustia de los alumnos y el riesgo que atravesaron quienes sufren problemas de salud. “Fue muy triste ver a los chicos con ese susto. Muchas personas tienen presión alta y una situación así puede tener consecuencias graves”, agregó.

Finalmente, Iris remarcó que el hecho debe ser un llamado de atención para toda la sociedad. “No puede quedar todo como quedó. Tiene que haber una solución. Los errores existen, pero culpar a una nena no es lo correcto. Hay que rever qué está pasando en las escuelas, en la contención, en la educación”, concluyó.