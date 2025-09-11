El Ministerio de Capital Humano reconoció oficialmente que la auditoría sobre los comedores comunitarios nunca existió, pese a que había sido la explicación utilizada por el entonces jefe de Gabinete, Nicolás Posse, para suspender el envío de alimentos en mayo de 2024.

El dato quedó asentado en un documento firmado por Martín Domingo Lepera, subsecretario de Promoción Humana, como respuesta a un pedido de acceso a la información pública presentado por la diputada Natalia Zaracho (Unión por la Patria-Buenos Aires).

“La información solicitada por la requiriente no se encuentra disponible”, señala el escrito al que accedió Perfil, y aclara que las tareas de supervisión y verificaciones realizadas por la cartera “no se pueden equiparar a una auditoría”. Por esa razón, la solicitud fue denegada parcialmente “ya que la misma resulta ser inexistente”.

El tema había surgido el 15 de mayo de 2024, cuando Posse afirmó en la Cámara de Diputados que “casi el 50 por ciento de los comedores no existían”. Según el entonces funcionario, la información provenía de una auditoría realizada por Capital Humano. Dos semanas después de esa exposición, Posse fue desplazado de su cargo.

La supuesta auditoría fue el argumento para frenar la distribución de alimentos, que quedaron almacenados en galpones del ministerio en Buenos Aires y Tucumán. Una investigación de El Destape reveló que miles de kilos de productos casi se arruinan sin ser entregados.

En abril de este año, la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo confirmó una sentencia que obligaba a Capital Humano a reanudar el abastecimiento de los comedores comunitarios, con el objetivo de garantizar el derecho a la alimentación. Esa resolución se sumó a los fallos de más de una decena de jueces federales en contra de las políticas de asistencia social aplicadas por Javier Milei y Sandra Pettovello.

La ministra, además, fue imputada por presunta malversación de fondos en la compra de alimentos, mientras organizaciones sociales y legisladores de la oposición advierten que la situación agrava la crisis alimentaria en los barrios populares.