El reciente asesinato del empresario sanjuanino Sergio Nacenta en Mendoza a manos de un delincuente con un largo prontuario ha traído a la memoria otro caso de hace apenas unos años en la vecina provincia: el brutal homicidio de Emilio Giménez, un productor de la Feria de Guaymallén, en 2022. Ambos crímenes, con sus extrañas similitudes, conmocionaron a la provincia y dejaron un regusto de impunidad.

Perseguido y acribillado

El 15 de septiembre de 2022, Emilio Giménez, de 49 años, fue ultimado de un disparo en el pecho a solo cuatro cuadras de la Municipalidad de Guaymallén. El empresario, que se movilizaba en su camioneta Volkswagen Amarok, fue abordado por un grupo de al menos cuatro asaltantes.

En un intento desesperado por escapar, Giménez fue perseguido por dos vehículos mientras recibía una lluvia de balazos. En medio de la persecución, tuvo tiempo de marcar el número de un amigo para pedir ayuda, pero la comunicación se cortó abruptamente tras escucharse dos detonaciones. El vehículo del empresario terminó a un costado del camino, con él ya sin vida al volante. Los delincuentes sabían que llevaba consigo una mochila con seis millones de pesos en efectivo, entre moneda local y dólares, el botín de su jornada en la feria.

A pesar de que el móvil del robo parecía evidente, la brutalidad del ataque y las extrañas circunstancias de su muerte -el tiroteo en plena tarde y en una zona céntrica- sembraron dudas sobre la verdadera naturaleza del crimen.

Confesión y juicio abreviado: el fin de un caso

A diferencia del caso de Nacenta, la investigación por la muerte de Giménez tuvo un giro decisivo. Los cinco hombres detenidos por el crimen, Walter "Corcho" Sáez, Ricardo Javier "Pica" Andrada, Maximiliano Martínez Llaneza, Cristian Rivero y Gustavo Maximiliano Rivero, confesaron su participación y firmaron un preacuerdo con la fiscalía.

Los acusados evitaron un juicio con jurado y fueron condenados por el delito de homicidio en ocasión de robo, admitiendo su intervención en el asalto que terminó con la vida del comerciante. La resolución del caso de Giménez, a pesar de la brutalidad del hecho, contrasta con la incertidumbre que aún rodea el asesinato de Nacenta, que sigue bajo investigación.

Un escalofriante paralelismo

La muerte de Nacenta, un empresario local agrícola y ganadero, a manos de un delincuente conocido por su historial de violencia, resuena con el caso de Giménez. Ambas víctimas, vinculadas al sector productivo, fueron atacadas de manera sorpresiva y violenta, dejando un aire de incertidumbre y preguntas sin respuesta sobre los motivos detrás de los crímenes.

Aunque los detalles de cada caso son distintos, el patrón de violencia y la saña con la que se llevaron a cabo ambos asesinatos han encendido las alarmas en la comunidad, que observa con preocupación la vulnerabilidad de sus empresarios.