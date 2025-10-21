La reciente Ley 90-10 de Santa Cruz, que exige a las compañías productivas –incluyendo minería, pesca y petróleo– emplear a un 90% de personal con residencia local, se encuentra cerca de su cumplimiento en el sector minero. Así lo informó Roberto Cacciola, presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) Santa Cruz, en diálogo con el programa Compacto Trece.

Cacciola señaló que, si bien el sector está "cerca de llegar a ese 90% en cantidad de personas" en términos generales, el principal desafío se concentra en los cargos de mayor calificación.

"Si hablamos de operarios, quienes están bajo el convenio de AOMA, el tema de llegar al 90%, es bastante alcanzable", indicó el titular de CAEM. No obstante, advirtió: "El problema va en llegar a los niveles de empleo medio, técnico y profesional, debido a que en Santa Cruz no hay masa crítica para alcanzar esos niveles en el corto plazo"

La capacitación como clave para el reemplazo

Para subsanar este déficit de personal calificado, el sector está invirtiendo fuertemente en formación. Este año, CAEM y la Cámara Minera de Santa Cruz capacitaron conjuntamente a operarios.

"Con capacitación, entrenamiento y deseo de la gente que se radica en Santa Cruz y trabaja en minería, yo diría que, a fines del 2026, ya estaríamos cercanos a ese 90%, ya que en la actualidad estamos arriba de los 80%", proyectó Cacciola, refiriéndose a las 5 o 6 empresas de oro y plata que operan en la provincia.

El empresario diferenció los tiempos de formación: "No es lo mismo preparar a un operario, que lleva de 5 a 6 meses, que tiene un fin determinado", en comparación con los niveles técnicos y profesionales, donde la provincia carece de las disciplinas preparadas y cuyo desarrollo lleva mucho más tiempo.

San Juan: un modelo a seguir

Cacciola mencionó el caso de San Juan, que se convierte en una ventaja comparativa en el sector. "San Juan tiene carreras específicas para trabajar en la mina", destacó, y afirmó que “muchos sanjuaninos trabajan en el sur”