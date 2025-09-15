Un hombre acusado de intentar robarle a una mujer fue reducido por vecinos en la localidad de San Justo, partido de La Matanza.

El episodio ocurrió en las inmediaciones de una zona céntrica, cuando el sospechoso intentó arrebatarle las pertenencias a una mujer. En ese momento, varias personas intervinieron para impedir el robo.

En las imágenes difundidas en redes sociales se observa cómo el individuo fue arrastrado con una soga atada al pie, mientras intentaba zafarse sin éxito. Finalmente, los vecinos lo trasladaron hasta una comisaría cercana y lo entregaron a las autoridades.Las circunstancias del hecho son materia de investigación policial.