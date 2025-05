Luis, un comerciante de la ciudad de Córdoba, se cansó de los robos y decidió hacer justicia por mano propia, aunque de una forma poco convencional: enfrentó a dos delincuentes armados arrojándoles sillas, tazas y hasta un rollo de papel.

Eran casi las 23 cuando el dueño del local, junto a dos empleadas, se preparaban para cerrar. En ese momento, dos hombres encapuchados ingresaron al comercio y los amenazaron con armas. “Entraron dos encapuchados armados y nos apuntaron. Me dijeron ‘dame todo o te mato’”, relató Luis en diálogo con Radio Mitre.

Sin pensarlo demasiado, el comerciante reaccionó de inmediato. “Les tiré con lo que tenía a mano. Con una silla, con una taza, con un rollo de papel”, contó luego en una entrevista con Arriba Argentinos (El Trece). Su rápida y decidida reacción sorprendió a los asaltantes, que terminaron huyendo del lugar sin lograr concretar el robo.

“No pensé en las consecuencias. En ese momento, me salió defenderme. Ya me han robado muchas veces y uno se cansa”, reflexionó Luis. El hecho no dejó heridos, pero reavivó el reclamo de comerciantes de la zona por mayor seguridad.