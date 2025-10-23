Se desplomó un ascensor con seis personas a bordo

Un dramático incidente tuvo lugar en la noche del miércoles en un edificio de oficinas ubicado en la Avenida San Martín al 972 del microcentro de Mendoza, cuando un ascensor se desplomó desde el primer piso hasta el subsuelo. Afortunadamente, a pesar de la gravedad del suceso, no se registraron personas lesionadas.

Fuentes policiales informaron que el accidente ocurrió alrededor de las 21 horas. La investigación preliminar sugiere que la causa del desplome fue una notoria sobrecarga: el elevador, que tenía capacidad máxima para tres personas, transportaba en ese momento a seis ocupantes, duplicando el peso soportado.

El exceso de carga resultó en la caída de la cabina. De inmediato, personal de la Policía y del Cuartel Central de Bomberos se movilizó al lugar para atender la emergencia.

Tras el arribo de los equipos de rescate, se logró abrir la puerta del ascensor utilizando una llave especial. Uno a uno, los seis pasajeros salieron ilesos, aunque visiblemente afectados por el gran susto que vivieron durante la caída. Las autoridades confirmaron que, más allá del incidente mecánico, no hubo daños estructurales ni necesidad de asistencia médica para los ocupantes.

Entre esas seis personas, también se encontraba el encargado del edificio. El resto eran sus familiares. Por eso, pasado el susto del desplome, el hombre de 51 años abrió la puerta con una llave y, de esa manera, lograron salir de la unidad.

El hecho reabre el debate sobre la importancia de respetar las normas de capacidad y el mantenimiento de los sistemas de elevación en edificios de alto tránsito.