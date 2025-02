Actualmente se viven momentos de tensión y preocupación en la provincia de Córdoba. Esto se debe a la desaparición de un niño de apenas 3 años de edad. Esto ocurrió en horas de la tarde del pasado sábado 22 de febrero, cuando sus padres estaban durmiendo la siesta.

El pequeño es Liam Fael Flores Sorarie, un vecinito de la localidad de Ballesteros Sud. El día mencionado sus padres se acostado para descansar durante la tarde, debido a las altas temperaturas que se estaba registrando.Al despertarse horas después, notaron que el pequeño ya no estaba. Debido a esto comenzaron a buscarlo por los lugares que solían frecuentar sin tener éxito, por lo que sobre las 19 hicieron la denuncia.

"Se acostaron a dormir la siesta, y cuando se levantaron, él ya no estaba. Estamos rastrillando toda la zona, que es compleja debido a los cortaderos de ladrillos, hornos y pastizales. No vamos a parar hasta encontrarlo. Dejamos en manos de la fiscalía la comunicación de las hipótesis, pero creemos que el niño aún está en la zona. No quiero adelantar si se perdió o si lo llevaron, pero estamos poniendo todos nuestros recursos en la búsqueda', contó Juan Pablo Quinteros, ministro de Seguridad de Córdoba, en TN.

La búsqueda del pequeño se está centrando en una zona rural ubicada a unos 37 kilómetros de Villa María. Allí están trabajando en forma conjunta drones, un helicóptero y la División Canes. Finalmente Quinteros también comunicó que próximamente se activará la ‘Alerta Sofía’, para que se difunda la imagen del niño en todos los medios de comunicación posibles, para lo que se solicitó la colaboración del Gobierno Nacional. En ese sentido Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de Nación, brindó apoyo con el equipo de Rescate de Personas.